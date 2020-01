Santa Clara terminou um jejum de cinco jogos sem conhecer a vitória

Fábio Cardoso estreou-se sábado, em Vila das Aves, a marcar pelo Santa Clara no campeonato esta temporada, mas fez também o golo 160 dos açorianos na I Liga. O central dos açorianos, que no ano passado foi um dos melhores marcadores da equipa (assinou cinco golos no campeonato), fez o seu sexto golo com a camisola do Santa Clara e igualou, na lista de melhores marcadores da equipa, o russo Prokopenko e o brasileiro Brandão, todos com seis golos, estando a quatro de distância de Ceará, o melhor marcador dos açorianos na I Liga, com dez golos apontados.

Mais do que a felicidade por se ter estreado a marcar esta época, Fábio Cardoso, que é um dos capitães de equipa do Santa Clara, destacou que o mais importante foi a conquista dos três pontos: "A nível pessoal, foi muito bom, porque este ano estava difícil fazer um golo. As oportunidades existem, temos excelentes executantes em lances de bola parada e felizmente fomos felizes. O golo deixa-me feliz, mas também ficaria feliz se o golo fosse do João, se o golo fosse do César, porque o mais importante era alcançar a vitória."

Olhando para o jogo em Vila das Aves e para as circunstâncias em que ocorreu a vitória, Fábio Cardoso faz a sua própria leitura.

"Fomos bravos, voltámos a mostrar o que realmente somos e é esta a imagem que vamos deixar até final do campeonato", garantiu o jogador, que regressou à titularidade na equipa depois de não ter sido utilizado por João Henriques na partida com o Casa Pia para a Taça da Liga, em que foi feita uma gestão com outros jogadores.

Com a vitória de anteontem, o Santa Clara terminou um jejum de cinco jogos sem conhecer a vitória e João Henriques, na antevisão do jogo, já tinha reforçado essa premente necessidade de triunfar.