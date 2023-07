Rio Ave oficializa futuro de Ukra

Extremo vai continuar mais um ano em Vila do Conde

Ukra vai continuar no Rio Ave por mais um ano, até 2024, informou o clube vilacondense, no seu site oficial.

O extremo português, de 35 anos, vai somar a sétima temporada no emblema de Vila do Conde.

"Estou aqui de corpo e alma. As pessoas sabem que vão ter o melhor do Ukra, em termos pessoais e profissionais. Digo sempre que é o meu clube, vou para a sétima época aqui, sou da casa, muito bem tratado, muito acarinhado. É uma ligação que me diz muito e o mais importante é que estou feliz", informou, aos canais oficiais do clube.

Esta foi a segunda renovação do dia no Rio Ave, depois do capitão Vítor Gomes.