Rio Ave renova com o capitão por mais uma temporada

Vítor Gomes vai, assim, para a 11ª temporada em Vila do Conde

Vítor Gomes, capitão de equipa, vai continuar no Rio Ave por mais uma temporada, informou o clube vilacondense, este domingo.

O médio, que se formou em Vila do Conde, vai, assim, para uma 11ª temporada com a camisola dos rioavistas.

"É um orgulho muito grande poder renovar com o Clube da minha terra, o clube que me formou. Tenho quase uma relação umbilical com este clube, e estou naturalmente muito feliz por poder renovar e poder contribuir para mais uma época do Rio Ave", explicou Vítor Gomes, em declarações aos canais do clube.