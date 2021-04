Miguel Cardoso é suspenso após gesto obsceno e falha jogo com o Braga

Oito dias de suspensão aplicados pelo Conselho de Disciplina.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu com oito dias de suspensão e uma multa de 2.805 euros Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, pelo gesto obsceno no jogo com o Boavista, na sequência do golo do empate (3-3) apontado por Fábio Coentrão.

O treinador vai, desta forma, falhar a receção ao Braga, partida da ronda 27 agendada para sábado, não podendo orientar a equipa vila-condense desde o banco de suplentes.

Segundo se pode ler no mapa de castigos, Miguel Cardoso fez "um gesto, erguendo o dedo do meio de cada mão".

O guarda-redes Leo Vieira foi suspenso por um jogo, depois de "sair do seu banco de suplentes provocando um conflito generalizado com a equipa adversária, dizendo 'toma lá c..., vão buscar'".