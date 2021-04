Miguel Cardoso ameaçado por elementos do Boavista, diz Rio Ave

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, não compareceu para a entrevista rápida, no relvado do Bessa, após o jogo com o Boavista. Clube de Vila do Conde diz que treinador foi ameaçado por dirigentes da equipa axadrezada

Miguel Cardoso não compareceu para entrevista rápida, no relvado do Bessa, após o jogo com o Boavista, partida da 26ª jornada que terminou pouco depois de uma enorme confusão entre os dois bancos, a seguir ao golo do empate do Rio Ave.

O Clube de Vila do Conde explicou a ausência do treinador - também não esteve na sala de imprensa - pelo facto de ter sido ameaçado por dirigentes da equipa axadrezada quando procurava dirigir-se para junto da equipa de reportagem da Sport TV, no relvado, para a habitual entrevista no final dos jogos.