Confusão entre os bancos no Boavista-Rio Ave. Gesto de Miguel Cardoso em destaque

O Rio Ave chegou ao 3-3 no Bessa com um golo de Fábio Coentrão no penúltimo minuto da partida da 26ª jornada

Muita confusão entre os bancos de Boavista e Rio Ave marcou os momentos finais desta partida da 26ª jornada da Liga NOS.

Tudo aconteceu nos festejos do golo do empate da equipa de Vila do Conde - Fábio Coentrão no penúltimo minuto da partida -, com o treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, a fazer um gesto obsceno, um dos momentos da confusão instalada e que durou cerca de três minutos.

A partida acabou empatada a três golos e com muitos protestos da equipa axadrezada.