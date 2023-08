Luís Freire após Rio Ave-Chaves: "Nunca perdemos a paciência ou entrámos naquele "chutão""

Declarações de Luís Freire após o jogo Rio Ave-Chaves (2-0), da primeira jornada da I Liga

Sobre o jogo: "Vínhamos com um plano inicial de assumir o jogo, sabendo que o Chaves nos pressionaria e que é corajoso. Os primeiros 15 minutos foram nivelados e com um futebol encaixado de parte a parte, mas ter passado a jogar com mais um [jogador] deu-nos vantagem no plano teórico. Conseguimos chegar à baliza e criar oportunidades de golo na primeira parte, mas faltava-nos mais objetividade. Ao intervalo, fiz alterações para dar maior projeção ofensiva à nossa equipa e penso que resultaram. Fomos sempre muito incisivos e completamente dominadores nessa segunda parte, com nove ou 10 oportunidades, bolas nos "ferros" e ótima definição no último terço."

Os golos: "Fizemos os golos com tremendo mérito. Tinha alertado os jogadores que devíamos estar focados no contra-ataque do adversário, com vigilância e à procura do golo. Fomos uma equipa muito trabalhadora, abnegada, controlada emocionalmente e nunca perdemos a paciência ou entrámos naquele "chutão" de qualquer maneira para a frente. Tudo isso foi desgastando o Desportivo de Chaves e o segundo golo conferiu justiça ao marcador. Foi uma vitória justa e uma boa prestação. Merecemos a vantagem e estamos de parabéns.

Suar a camisola: "Temos de estar sempre a melhorar a nossa forma de jogar. Quem vir o jogo atentamente, vê que estamos com novas variantes, sobretudo defensivas, e estamos a sair de maneira diferente em contra-ataque. Temos a vantagem do trabalho que está para trás, mas essa desvantagem de já termos perdido alguns jogadores. Estamos a fazer o nosso trabalho e vê-se mérito total da estrutura, da direção, que nos dá estabilidade para trabalhar, e dos atletas, que são os intervenientes máximos, suam pela camisola e merecem os aplausos. Os adeptos estão conscientes das dificuldades para este ano, mas vamos ter uma equipa competitiva. Não iremos ganhar sempre, mas a nossa obrigação é dar tudo em campo".