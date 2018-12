José Gomes está de saída do Rio Ave

A saída do treinador será oficializada no decorrer desta quinta-feira

O jogo com o Sporting nos oitavos de final da Taça de Portugal foi o último de José Gomes no comando técnico do Rio Ave. Os responsáveis do clube vila-condense estão a ultimar o acordo de saída do treinador com os ingleses do Reading, que ficará formalizado ainda esta quinta-feira.

José Gomes admitira ter recebido o convite para treinar a equipa do segundo escalão inglês, depois de Luís Castro ter declinado idêntica proposta, decidindo manter-se no V. Guimarães.

"É verdade que recebi convite. O contacto que tiveram comigo não ficou mais longo do que isto. Estive vários anos fora do país. Esta é uma questão do Rio Ave, sou funcionário do clube, mas quem me recebeu de braços abertos no país foi o Rio Ave. Jamais virarei as costas a quem confiou em mim, não é uma questão financeira. Estou muito feliz aqui. Sinto-me parte desta família, independentemente das questões financeiras, da diferença do que é o futebol em Inglaterra, mas jamais viraria as costas a quem confiou em mim. Pela minha relação com o Rio Ave, com as pessoas, com os adeptos, seria uma decisão muito difícil de tomar", afirmou.