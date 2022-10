Erro de guarda-redes do Rio Ave corre mundo: "Um lance mesmo muito bizarro..."

Jhonatan permitiu que o Benfica desse a volta ao resultado com um erro grave

Golo do Benfica, com destaque para o erro de Jhonatan, foi notícia em Espanha, França e Países Baixos poucos minutos depois de ocorrer

O segundo golo do Benfica foi, rapidamente, notícia pelo mundo fora. Tendo em conta que as águias estão a fazer uma boa Liga dos Campeões e são líderes da Liga Bwin, os diários que acompanhavam o jogo em direto não demoraram a categorizar o erro de Jhonatan, guarda-redes que fez um golo na própria baliza.

"Um erro monumental", descreveu o periódico "El Mundo". "Um lance bizarro, mesmo muito bizarro, permite ao Benfica adiantar-se", categorizou o "De Telegraaf". Também dos Países Baixos, o "Voetbal Primeur" aludiu ao momento, como um "verdadeiro insólito na Luz". Em França, o "Decotidien" falou do regresso do Benfica às vitórias à boleia de uma "ajuda invulgar". O lance de infelicidade de Jhonatan, que recebeu mal o esférico que veio fácil e redondo dos pés de Baeza, será certamente um dos destaques da Imprensa escrita deste domingo.

O guardião do Rio Ave foi consolado imediatamente pela equipa. Em 2018, pelo Moreirense, assinou uma fantástica exibição, que valeu um empate contra o FC Porto... mas achou que tinha perdido.

Guarda-redes com mais defesas na Liga Bwin, Jhonatan já tinha vivido outro momento insólito na carreira. Em 2018, depois de ser verdadeiramente exuberante na baliza do Moreirense, forçando o FC Porto a um empate a zeros, o brasileiro foi a figura do jogo e, nas entrevistas rápidas, falou como se tivesse perdido.

"Merecíamos saír daqui com um ponto", começou por dizer, nesse 30 de janeiro de 2018, sendo depois elucidado pelo jornalista da Sport TV sobre o resultado: "Pensava que o último lance tinha sido golo. Bati com a cabeça e fiquei um pouco confuso. Mas fico feliz, então! A nossa equipa merecia", emendou o guarda-redes de 31 anos, que cumpre a segunda época no Rio Ave depois de passar dois anos em Guimarães e também em Moreira de Cónegos, clube ao qual chegou em 2017, vindo do Joinville.