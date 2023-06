Alexandrina Cruz anuncia candidatura à presidência do Rio Ave

Alexandrina Cruz anuncia em comunicado a candidatura à presidência do Rio Ave

A vice-presidente do Rio Ave Alexandrina Cruz anunciou que é candidata à liderança do clube,, prometendo colocar o emblema vila-condense "em lugar de destaque no futebol nacional".

Em comunicado, a gestora, de 45 anos, que há quase duas décadas faz parte dos órgãos sociais do Rio Ave, garantiu que se fará "acompanhar de uma equipa renovada, apresentando um projeto que corresponda aos anseios e exigências dos sócios".

"Em comunhão com os sócios, apoiantes e simpatizantes, protagonizarei uma liderança forte e uma revigorada dinâmica, para fazer regressar o Rio Ave a uma indispensável solidez e ao lugar de destaque a que tem direito no futebol nacional", pode ler-se no mesmo texto.

Leia também Internacional Agressão a jogadores e partida decisiva dada por terminada em França Bordéus-Rodez, decisivo para a subida e descida de divisão, foi interrompido e finalizado pelo árbitro por agressão a jogadores. A comissão de disciplina da federação francesa vai reunir na segunda-feira para decidir se aplica uma derrota ao Bordéus, que assim fica na Ligue 2, enquanto o Rodez consegue a permanência.

O anúncio da candidata surge no mesmo dia em que o presidente da Assembleia Geral do Rio Ave comunicou a antecipação do ato eleitoral para 1 de julho, depois do ainda presidente António Silva Campos ter renunciado ao cargo, para agilizar um processo que estava inicialmente previsto para novembro.

Silva Campos já tinha anunciado que, depois de 13 anos na liderança do clube, não se iria candidatar a novo mandato, devido a questões pessoais.

Alexandrina Cruz diz-se "apaixonada pelo Rio Ave desde criança", lembra que, neste período como dirigente do clube, tem "acompanhado e ajudado a construir alguns dos momentos mais desafiantes e vitoriosos que aconteceram nas duas décadas mais recentes [no clube]".

"O meu percurso, profissional e de dirigente desportiva, e o profundo conhecimento do clube, conferem-me a experiência, a confiança e a capacidade para assumir o compromisso de voltar a colocar o seu clube de coração no lugar que merece, e que todos ambicionamos", acrescenta o comunicado.

A candidatura de Alexandrina Cruz é a primeira a ser conhecida, sendo que o prazo para entrega de lista termina em 21 de junho.

A apresentação do seu projeto eleitoral está marcada para 17 de junho, às 18:00, no Centro Municipal da Juventude de Vila do Conde, onde serão divulgados os membros da lista e as linhas mestras da estratégia e os principais objetivos.