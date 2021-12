Zaidu foi convocado pela seleção da Nigéria para a CAN e vai desfalcar o FC Porto

Mesmo que Zaidu venha a ser autorizado a defrontar o Benfica, o FC Porto perderá o lateral-esquerdo, pelo menos, em três jogos do campeonato (Estoril, Belenenses e Famalicão) e um da Taça de Portugal (quartos de final).

Está confirmado: Zaidu Sanusi foi convocado para representar a seleção da Nigéria na CAN, que se realiza entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro.

Confira os 28 convocados de Augustine Eguavoen:

Guarda-redes: Francis Uzoho (Omonia); John Noble (Enyimba FC); Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs); Maduka Okoye (Sparta Rotterdam)

Defesas: Chidozie Awaziem (Alanyaspor); Kenneth Omeruo (Leganés); Leon Balogun (Glasgow Rangers); William Ekong (Watford); Olaoluwa Aina (Torino); Jamilu Collins (SC Padeborn); Abdullahi Shehu (Omonia); Zaidu Sanusi (FC Porto); Olisa Ndah (Orlando Pirates)

Médios: Frank Onyeka (Brentford); Joseph Ayodele-Aribo (Galsgow Rangers); Wilfred Ndidi (Leicester); Chidera Ejuke (CSKA Moscovo); Kelechi Nwakali (Huesca)

Avançados: Ahmed Musa (Fatih Karagumruk); Samuel Chukwueze (Villarreal); Victor Osimhen (Nápoles); Moses Simon (Nantes); Sadiq Umar (Almeria); Taiwo Awoniyi (Union Berlin); Odion Jude Ighalo (Al-Shabab); Alex Iwobi (Everton); Kelechi Iheanacho (Leicester); Emmanuel Dennis (Watford)

Pedido para ter Zaidu no dia 30

Um dos mais recentes "patinhos feios" do FC Porto para uma franja mais crítica de adeptos e analistas ganhou outro brilho no clássico com o Benfica. Zaidu foi unanimemente considerado como um dos melhores elementos da equipa e faz os dragões suspirarem pela presença do lateral no reencontro com os encarnados, na quinta-feira, para o campeonato.

O esquerdino foi chamado para a Taça de África das Nações (CAN), e por lei, está obrigado a apresentar-se na concentração duas semanas antes da estreia das "Super Águias" no certame, a 11 de janeiro. Atentos à possibilidade, os azuis e brancos só aguardam a confirmação para solicitar de imediato à federação nigeriana que o jogador se apresente na concentração apenas no começo de 2022, pedido que estão convictos de que será atendido.

Mesmo que Zaidu venha a ser autorizado a defrontar o Benfica, o FC Porto perderá o lateral-esquerdo, pelo menos, em três jogos do campeonato (Estoril, Belenenses e Famalicão) e um da Taça de Portugal (quartos de final), já que a Nigéria tem o primeiro encontro da fase de grupos da CAN a 11 de janeiro e o último a 19.

A partir daqui, tudo dependerá do desempenho das "Super Águias", historicamente uma das seleções mais fortes do continente africano. Se atingirem as meias-finais, então o lateral não voltará antes de 6 de fevereiro, dia em que se disputam os jogos de apuramento do terceiro e quarto lugares e a final, levando também à perda dos embates com o Arouca e o Marítimo. E isto, quando até está a atravessar o melhor momento desde que começou a temporada, com um golo ao Vizela e uma exibição de encher o olho contra o Benfica.

Laterais sofrem as maiores baixas

O apuramento falhado da República Democrática do Congo para a fase final da CAN atenua as baixas do FC Porto nas primeiras semanas de 2022, uma vez que Sérgio Conceição terá sempre à disposição Mbemba, numa altura em que as opções para o eixo da defesa (ainda) são poucas. A defesa será, ainda assim, o sector mais afetado, já que tudo aponta para que, além de Zaidu, também Nanu veja confirmada a presença na convocatória da Guiné-Bissau para a competição. Curiosamente, os dois até vão defrontar-se no encerramento da fase de grupos, no dia 19 de janeiro.