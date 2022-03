Zaidu chamado para o play-off decisivo que a Nigéria vai ter rumo ao Catar

Lateral do FC Porto vai ser um dos 25 convocados a medir forças com o Gana, em duas mãos, por um lugar no próximo Campeonato do Mundo

A Nigéria vai contar com Zaidu no play-off decisivo de apuramento para o Mundial do Catar. O lateral do FC Porto é um dos 25 convocados para o duplo confronto com o Gana.

Depois de terminar no primeiro lugar do seu grupo, com 13 pontos amealhados em seis partidas, a Nigéria vai jogar agora com a seleção do Gana, líder do seu grupo com o mesmo número de pontos.

Zaidu, que chegou ao FC Porto na época passada, tem ganho protagonismo na sua seleção, somando já nove internacionalizações em ano e meio.

Os jogos estão marcados para 25 e 29 de março, sendo a primeira mão em solo ganês.