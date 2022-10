Youth League: FC Porto volta a vencer o Bayer Leverkusen e partilha a liderança do grupo

Atlético de Madrid e FC Porto somam nove pontos no Grupo B. Os dragões venceram na Alemanha por 3-1.

O FC Porto venceu no terreno do Bayer Leverkusen por 3-1, na tarde desta quarta-feira, num jogo relativo à quarta jornada da fase de grupos da UEFA Youth League. Os sub-19 portistas somam agora nove pontos e ocupam o segundo lugar do Grupo B, com os mesmos pontos do líder Atlético de Madrid, que hoje perdeu (2-1) com o Club Brugge.

No terceiro lugar está a equipa belga, com seis pontos. Os alemães perderam os quatro jogos e já não têm hipótese de se apurarem para a próxima fase.

No jogo de hoje, Umaro Candé inaugurou o marcador aos 16 minutos, Joshua Eze empatou aos 69', e Jorge Meireles, aos 80', e António Ribeiro, aos 90+1', marcaram os golos que selaram o triunfo.