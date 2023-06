Wendell e a expulsão: "Achei que toquei na bola, mas o VAR viu outra coisa"

Declarações do defesa brasileiro, no final do encontro com o Braga (2-0), referente à final da Taça de Portugal

Análise ao jogo: "Estava a fazer um grande jogo, acho que não foi só o meu jogo, mas sim a equipa, que estava muito concentrada, a fazer o que foi preparado durante a semana. Eles não tiveram quase nenhum remate. Trabalhámos muito forte, entregamo-nos durante os 90 minutos. Particularmente, achei que toquei na bola, mas o VAR viu outra coisa. Está de parabéns a equipa, depois da minha expulsão continuamos a jogar da mesmo forma, sendo superiores à equipa do Braga, que é uma equipa forte, com bons jogadores, mas fomos superiores. Foi uma pena não termos conseguido o campeonato, já passou, mas ficamos sentidos por termos cometidos alguns erros no início da época. Sabemos que temos uma equipa trabalhadora, e ficamos frustrados pelo campeonato, mas este troféu vem coroar a época que fizemos."

Adeptos apoiaram na expulsão: "Reconhecimento. Às vezes, e pelo que as pessoas que gostam de mim reparam, há criticas que são demasiado para o que venho a demonstrar, graças ao meu trabalho e ao mister, que me dá confiança. Fico feliz pelo reconhecimento da bancada. Às vezes as críticas fazem crescer. Agradeço aos meus companheiros e à equipa técnica pela confiança."

Sensação diferente no Jamor: Foi um dia importante. Na época passada, fiquei de fora, e esta época foi diferente. Estive dentro de campo, a ajudar os meus companheiros. É uma sensação diferente. Sinto-me honrado por jogar num clube grande, numa equipa tão competitiva."

Apoio portista na capital: "Não percebi se estávamos a jogar em Lisboa ou no Porto. Onde quer que vamos, estamos sempre a jogar em casa."