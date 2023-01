"Vou estar grato a Sérgio Conceição até ao fim da minha vida", assume Taremi

ENTREVISTA, PARTE II - Atenção dada aos detalhes encanta Taremi, que assume a importância de Sérgio Conceição na sua evolução.

"Dar o máximo" é uma das expressões prediletas de Taremi, o que faz sentido, atendendo à metodologia de trabalho de Sérgio Conceição. Nas palavras do iraniano fica clara a admiração que nutre pelo técnico, a quem agradece a motivação diária e o dedo que teve na evolução como jogador.

Quando chegou a Portugal, em 2019, imaginava que três anos depois estaria a este nível, sendo coroado, inclusive, o melhor jogador de 2022 em Portugal?

-Comecei a pensar nisso a partir do momento em que cheguei ao FC Porto. Tinha o sonho de jogar no futebol europeu e vim para Portugal para mostrar as minhas qualidades. Talvez não imaginasse chegar a este ponto, mas dei sempre o máximo. Cheguei tarde à Europa, mas as coisas têm corrido bem, felizmente.