Vítor Baía: "Jogar com a camisola do FC Porto, é quase lutar por um povo"

Vítor Baía esteve no jantar de Natal da Casa do Dragão

Vítor Baía, na companhia dos jogadores Gonçalo Borges e João Mário, esteve no jantar de Natal da Casa do Dragão, o espaço que acolhe várias crianças e jovens dos escalões de formação do FC Porto cuja residência de origem é mais distante da cidade Invicta.

"É um prazer para mim estar aqui com todos eles. O futuro de um clube da nossa dimensão passa obrigatoriamente pela formação em criar as condições para que estes jovens possam evoluir e crescer num ambiente de competência e rigor e de ambição normal para um jogador que veste a camisola do FC Porto", começou por referir o vice-presidente portista.

"Jogar no FC Porto é jogar num clube muito especial, jogar com esta camisola é quase lutar por um povo e uma região. Lutar por pessoas que amam incondicionalmente este clube e isso também é algo que eles devem aprender e sentir", acrescentou o antigo jogador e atual dirigente do FC Porto.

"As condições todos os clubes as têm, depois há aquele bocadinho mais e isso é que nos diferencia de todos os outros. É isso que é preciso transmitir a estes jovens, uma cultura desportiva de excelência que nos tem levado para patamares incríveis e é isso que queremos, dar seguimento a uma história lindíssima que alguns destes miúdos possam tornar cada vez melhor", disse a fechar.

