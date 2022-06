Vitinha só viajará rumo a Paris depois de a SAD ser contactada pelo PSG

Contornos da operação foram alinhavados durante as conversas que Jorge Mendes foi mantendo ao longo das últimas semanas com os responsáveis do clube parisiense.

A garantia recebida pelo FC Porto de que o Paris Saint-Germain aceita pagar o valor da cláusula de rescisão (40 M€) - não confundir com exercer a cláusula - continua a aguardar pela chegada de um contacto formal dos franceses.

Os contornos da operação foram alinhavados durante as conversas que o empresário Jorge Mendes foi mantendo ao longo das últimas semanas com os responsáveis do clube parisiense, em que Luís Campos, recém-nomeado conselheiro para o futebol, surge como um dos principais admiradores das qualidades do médio.

A verdade é que, embora as partes envolvidas acreditem que será apenas uma questão de tempo até a situação ficar definitivamente resolvida, sem esse detalhe importante o internacional português não viajará com destino à Cidade Luz para realizar exames médicos e, como O JOGO adiantou, assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Depois de ter representado Portugal na Liga das Nações, Vitinha seguiu com destino ao Algarve, onde se encontra a gozar férias com a família, enquanto espera por mais indicações. Por isso, o telefone anda sempre por perto.