Villas-Boas: "Presidência do FC Porto? É uma coisa que me está destinada"

Declarações de André Villas-Boas à margem da QSP Summit, num painel sobre liderança em tempos desafiantes, que se realiza esta quinta-feira, em Matosinhos.

Vai candidatar-se à presidência do FC Porto? "Vou-vos contar uma história e as razões pelas quais o plano da presidência está na minha cabeça. Sou um tipo veiculado ao destino. Assim foi a minha conversa com Bobby Robson, assim foi jogar uma final da Liga Europa com o Domingos Paciência, um ídolo de infância e a pessoa responsável por eu ter saído de uma carreira de jornalismo para uma de futebol. Sou muito veiculado à emoção e à intuição. Em 2015, na Rússia, recebi mensagem de uma pessoa que trabalha no FC Porto que dizia: um dia vais ser presidente do FC Porto'. Nunca tinha pensado no assunto, mas a forma como aquilo alterou as minhas emoções... senti como um destino que tenho para cumprir. As exigências de ser presidente do FC Porto são únicas, pela responsabilidade da pessoa que construiu o nosso portismo. O nosso portismo é graças a uma pessoa. É uma coisa que me está destinada, e eu raramente não cumpro os meus destinos. Eu parei a minha carreira por decisão até 2024. Quero ter um papel ativo, como sócio votante que sou, sócio de 45 anos. Se é como candidato ou não, não sei... Não posso responder se serei ou não candidato. Se tenho as qualidades para o ser? Prefiro que sejam os outros a dizer isso."

Desejo de ser presidente do FC Porto: "Eu posso acreditar nele [desejo de ser presidente], mas implica os desejos e o destino dos outros para que uma coisa de tal importância se faça."