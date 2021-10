Villas-Boas celebra o aniversário e dá conta de uma "prenda inacreditável"

Treinador português recebeu uma braçadeira que foi usada por Pedroto no FC Porto e que também passou por António Morais e Artur Jorge.

André Villas-Boas celebra este domingo o 44.º aniversário e deu conta nas redes sociais de uma prenda muito especial. De acordo com a carta que o treinador português revelou no Instagram, o ex-técnico do FC Porto recebeu uma braçadeira usada por José Maria Pedroto, António Morais e Artur Jorge no clube azul e branco.

"Prenda inacreditável. Sem palavras. Obrigado Francisco Araújo", escreveu Villas-Boas como legenda da imagem

O FC Porto também não esqueceu a data e assinalou o aniversário de Villas-Boas nas redes sociais.