Villas-Boas: "Penso que poderei apresentar-me às próximas eleições do FC Porto"

Treinador do Marselha vinca desejo de se tornar presidente do FC Porto.

André Villas-Boas não esconde a ambição de se tornar presidente do FC Porto e, em entrevista ao canal Téléfoot, reiterou esse desejo, apontado, desde já, às eleições de 2024, ano em que termina o atual mandato de Pinto da Costa.

"As próximas eleições do FC Porto são em 2024. Penso que poderei apresentar-me. Quero experimentar, sempre tive essa ideia", vincou o treinador do Marselha, um dos adversários do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Nas últimas eleições do clube azul e branco, em junho último, André Villas-Boas apoiou Pinto da Costa, que foi reeleito. O presidente do FC Porto chegou a referir, antes do ato eleitoral, que não seria candidato se AVB tivesse avançado.