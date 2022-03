"Vi alguém do staff do Lyon a falar bom português e a insultar jogadores do FC Porto"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do Porto, em conferência de Imprensa após o empate 1-1 com o Lyon, em França, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa e consequente eliminação da prova.

Ideia de que a eliminatória foi decidida no Dragão? "Acho que sim, devíamos ter sido mais competentes no primeiro jogo, Hoje os jogadores interpretaram bem o que queríamos. Tivemos ocasiões para no mínimo ir a prolongamento, Dei os parabéns aos jogadores. Faltou eficácia, assim como no Dragão. Defrontámos uma boa equipa que está muito mal no campeonato, mas que tem excelentes individualidades e que poderia e deveria estar muito melhor do que o que está. Não merecíamos ter sido eliminados nos 90 minutos."

Confusão no final: "Vi alguém do staff técnico do Lyon a falar bom português e a insultar jogadores e os técnicos do FC Porto, penso que foi o treinador de guarda-redes. Não sei, porque entretanto saí. Foram tirar este sujeito da confusão e foi isto que aconteceu."

Campeonato e Taça de Portugal são para vencer: "O otimismo em relação às diferentes competições em que estamos inseridos é sempre o máximo. A responsabilidade é sempre a mesma, tentar ganhar todas as competições em que estamos inseridos."