Venceu a Youth League pelo FC Porto e agora despede-se rumo ao Estoril

Mor Ndiaye vai assinar um contrato de três temporadas.

Mor Ndiaye é reforço do Estoril. O médio sengalês de 21 anos, sabe O JOGO, vai assinar um contrato válido por três temporadas com a formação canarinha e, desta forma, despede-se do FC Porto, que vai conservar metade do passe do jogador.

Ndiaye era uma presença assídua na equipa B dos dragões, tendo realizado, na última temporada, 32 jogos na Liga SABSEG, com três golos apontados.

No currículo do jovem está, por exemplo, a conquista da Youth League em 2018/19, um feito inédito na história do FC Porto.

A oficialização da transferência irá ocorrer em breve.