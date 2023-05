Varela termina carreira no FC Porto

Extremo desempenhava as funções de capitão da equipa B e despede-se do futebol com dez títulos, todos ao serviço dos azuis e brancos

A época de 2022/23 será a última da carreira de Varela, que decidiu pendurar as botas aos 38 anos. Nascido para o futebol na formação do Pescadores da Costa da Caparica, onde ganhou o epíteto de "Drogba da Caparica", jogou como profissional durante 19 anos até dizer adeus ao serviço do FC Porto B.

Varela concluiu o período de formação no Sporting, mas foi emprestado a Casa Pia, V. Setúbal e Recreativo de Huelva nas primeiras quatro temporadas como sénior, acabando por se desvincular dos leões e rumar ao Estrela da Amadora. Daí ao salto para o FC Porto foi um instantinho, mantendo-se no Dragão de 2009/10 a 2013/14, período em que conquistou os dez títulos que apresenta no currículo: cinco Supertaças, três campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Liga Europa.

Seguiram-se West Bromwich, Parma, Kayserispor e B SAD no percurso do extremo, que foi internacional por 27 ocasiões, tendo apontado cinco golos pela Seleção Nacional. O mais famoso terá sido no empate contra os Estados Unidos, no Mundial do Brasil"2014, embora de pouco tenha valido, uma vez que a equipa das "Quinas" acabaria eliminada da prova na fase de grupos.

Nas últimas duas temporadas aceitou o convite do FC Porto para servir de exemplo aos jovens da equipa B, na qual desempenhava as funções de capitão. Aos 38 anos, porém, decidiu que era tempo de finalizar a carreira, na qual realizou um total de 604 jogos, apontou 95 golos, representou dez clubes diferentes e ganhou dez troféus.