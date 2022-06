Varela renova pelo FC Porto: "É a minha casa"

Declarações do extremo português, que prolongou o contrato com os portistas até

A satisfação de permanecer na Invicta: "Estou muito feliz por continuar mais um ano naquela que é a minha casa."

A promessa de lutar com tudo para alcançar muitas mais vitórias: "É bom sentir que o clube continua a confiar em mim e, como sempre, vou dar tudo em todos os momentos para ajudar e contribuir para as metas da equipa."

O contributo individual para o sucesso coletivo: "Espero que, com a minha experiência, possa contribuir para formar um grupo mais forte."

O contentamento por trabalhar com António Folha e o mote para a nova época: "Continuar a trabalhar com o mister Folha é ótimo e serei mais um no balneário a lutar para vencermos cada desafio que teremos pela frente."