Varela: "Jovens, pensem primeiro na parte desportiva, o dinheiro não é tudo"

ENTREVISTA, PARTE I - Avançado encerrou a carreira aos 38 anos e abriu o coração a O JOGO, deixando mensagem aos mais jovens. Num Parma aflito, viveu uma fase terrível a nível mental, mas deu a volta; Foi sem receber parte do salário que o antigo internacional português recuperou a alegria de jogar. Acabou a época de tal maneira inspirado que o FC Porto chamou-o de volta para renovar.

Nunca deu muitas entrevistas, era reservado, mas o sorriso sai-lhe facilmente. Silvestre Varela, 38 anos, guiou O JOGO por uma carreira de trabalho árduo, conquistas e fases complicadas. Da pior sai uma lição para os mais jovens: vão precisar de ajuda e o dinheiro não é tudo. Foi num Parma caótico que o antigo extremo passou do alívio por jogos adiados à felicidade que julgava perdida, ao ponto de conseguir algo raro, sair do FC Porto e voltar.

Em 2014/15 foi emprestado ao West Bromwich Albion. Queria experimentar outro campeonato?

-Por tudo aquilo que tinha passado e conquistado no FC Porto, achei que poderia ter uma oportunidade, como outros. Tinha o sonho da Premier League, mas as coisas não correram muito bem. Nunca contei isto, foi uma fase difícil, mas acabei por superar. Tive uma hérnia e fui operado. A paragem foi de um mês, porém a recuperação foi muito difícil e dolorosa. Voltei a jogar e fiz uns jogos bons, mas veio outro treinador [Tony Pulis] e não fui opção. Fui falar com ele, nem sabia falar muito bem inglês, no dia anterior até treinei em casa. Para meu espanto, disse-me que eu parecia um menino e não me conhecia. Já percebi a mensagem, não me estás a dizer para ir embora, mas estás a dizer que não vou jogar ou vai ser difícil ter oportunidade. Não fiz muito barulho, nem disse "acabei de vir de um Mundial, não viste o Mundial?" Podia ter dito isto ou que já tinha jogado a Champions ou vencido uma Liga Europa. Pela atitude, tive de encontrar uma solução rápida para poder jogar.