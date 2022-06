FC Porto, Valência ou Inglaterra como destinos: entidade financeira ajudaria Farías a sair

Jornal "El Litoral" garante acordo de palavra entre o Colón e a SkyBridge Capital, que facilitaria a transferência do médio por 11,2 M€.

O Colón chegou a um acordo de palavra com uma entidade financeira, denominada SkyBridge Capital, para esta facilitar a transferência do médio ofensivo pelos cerca de 12 milhões de dólares (cerca de 11,2 M€) que constam do valor da cláusula de rescisão.

A informação foi avançada pelo "El Litoral", que acrescenta vários pormenores sobre esse entendimento e aponta o FC Porto, o Valência e um clube inglês (ainda desconhecido) como possíveis destinos do internacional sub-20 argentino. Contudo, os moldes exatos em que esta operação se poderia concretizar continuam por esclarecer. Em causa está a lei introduzida pela FIFA em 2015, que proíbe a partilha de passes de jogadores com fundos de investimento. Ou seja, terá sempre de ser um clube a adquirir Farías, independentemente dos meios utilizados para se financiar.

O acordo entre o Colón e a entidade financeira terá ficado selado após uma série de reuniões realizadas em casa do próprio Facundo Farías. O Bragantino também apresentou uma proposta, por intermédio de André Cury - empresário que teve um papel fundamental na transferência de Neymar para o Barcelona -, mas foi recusada pelo presidente José Néstor Vignatti. Na base da recusa terá estado o valor oferecido (10 M€, incluindo bónus), mas também o facto de ser pago em várias parcelas.

Por isso, Cury não se alongou muito sobre o tema quando confrontado pelo "El Litoral". "Não posso falar. Não há nada oficial para informar. Repito que o Facundo Farías tem muito potencial e o seu principal gesto técnico é a tremenda mudança de ritmo em velocidade, com a bola controlada", referiu o agente, citado por aquele jornal. A operação com o SkyBridge Capital, segundo a mesma fonte, já se encontra na fase da troca de documentação, sendo o Dragão o destino preferido do atleta. "Ele prefere o FC Porto. É um clube que pode servir de trampolim para depois chegar às melhores equipas do Mundo. O FC Porto é muito grande. Sei que é um clube ideal para o Fcaundo e já lhe disse isso", referiu Martín Sendoa ao nosso jornal. Na base desta preferência está a comunicação, que facilitaria a adaptação do "Ninja" ao futebol europeu.