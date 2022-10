Trio do FC Porto terá homenagem do Anadia

Manafá, David Carmo e Rodrigo Conceição passaram pelo Anadia e hoje regressam a essa casa com a camisola do FC Porto.

Sérgio Conceição não será o único com um regresso especial à Anadia. O clube do distrito de Aveiro prepara homenagens a três jogadores do FC Porto que por lá passaram: Manafá, David Carmo e Rodrigo Conceição.

O primeiro foi o único a fazê-lo como sénior, em 2015/16, e com um registo interessante, já que em 11 partidas marcou quatro golos. Por essa altura, Manafá atuava a extremo e terminou a época no Beira-Mar.

Já David e Rodrigo defenderam o azul e branco do Anadia em 2013/14 e no mesmo escalão (sub-15). Ainda assim, pelos registos disponíveis, o filho de Sérgio terá jogado na equipa B e David rumou ao Beira-Mar a meio da época.