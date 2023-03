Trio do FC Porto desafiado a superar-se

Otávio, Pepê e Taremi podem terminar a época com os melhores registos pessoais de golos e assistências

Aproxima-se a reta final de uma temporada que tem sido de altos e baixos para o FC Porto e há vários jogadores que podem terminá-la com os melhores registos pessoais assinados nos azuis e brancos. Otávio, Pepê e Taremi, enquanto peças importantes na dinâmica da equipa, têm o aliciante extra de juntar a esse contributo novos números na produção ofensiva. Não é líquido que o consigam, claro, mas falamos de metas perfeitamente alcançáveis no que ainda falta jogar.

O médio, que marcou pela Seleção Nacional, tem melhorado consecutivamente a produção ofensiva; avançado tenta reencontrar a cadência goleadora e o brasileiro explodiu na utilização.

Otávio, que até marcou recentemente ao serviço da Seleção Nacional, pode atingir um recorde pessoal nos golos e nas assistências. Tanto num como noutro capítulo, precisa de mais três ações para chegar aos sete disparos certeiros e/ou às 13 ofertas, no que valeria não só novos máximos como jogador do FC Porto, mas também em toda a carreira.

O mesmo se pode dizer de Mehdi Taremi, que na última temporada marcou como nunca, por 26 vezes. Neste momento, vai em 22 e bem que já poderia ter ultrapassado a fasquia não fosse a quebra registada depois da viragem para 2023. Também marcou ao serviço da seleção após dois jogos em que o FC Porto ficou a zeros (Inter e Braga), merecendo um reparo de Sérgio Conceição.

Nos golos e nas ofertas, Otávio precisa de três ações para fixar novo máximo

Por fim, Pepê, que esta época explodiu nos minutos, como se previa, depois de uma primeira época de adaptação ao futebol europeu. Com 3185, é o segundo mais utilizado do plantel e precisa de dois golos para melhorar o registo (seis) da temporada de estreia no Dragão. O brasileiro está longe dos 15 que celebrou em 2020 pelo Grémio - e fizera 13 um ano antes - o que também se compreende pela utilização amiúde a lateral-direito, entre outras posições. Ainda assim, já bateu as cinco assistências de 2021/22 (soma oito) e, a este nível, até só precisa de mais duas para a melhor marca da carreira.

Os objetivos pessoais não são o mais importante numa equipa, naturalmente, mas contribuem para as metas coletivas. Conceição agradece a inspiração enquanto se recusa a atirar a toalha no campeonato e ainda está em prova na Taça de Portugal.

João Mário e Toni Martínez noutros bons exemplos

Se o trio acima referido tem um aliciante extra para a reta final da temporada, outros jogadores já atingiram números fora da média.

João Mário, por exemplo, já dobrou o melhor registo de assistências (tem oito), enquanto Toni Martínez, com 11 golos, superou os números de 2020/21 e 2021/22 e ainda tem o recorde da carreira (14) na mira - a indisponibilidade de Evanilson poderá dar-lhe mais espaço.

Depois, ainda há o caso de Stephen Eustáquio, em estreia no Dragão e com dados inéditos nos golos (sete) e assistências (seis). O médio assumiu a meta de chegar ao "duplo-duplo".