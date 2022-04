Tribunal O JOGO valida onze penáltis sofridos por Taremi no FC Porto

Só em Guimarães não houve unanimidade no trio de ex-árbitros d"O JOGO nas faltas marcadas sobre Taremi.

Os dois penáltis assinalados sobre Mehdi Taremi frente ao V. Guimarães fizeram correr muita tinta em cima do histórico do avançado.

Em quase três épocas a jogar em Portugal, a primeira delas pelo Rio Ave, o iraniano sofreu 20 faltas na grande área, 11 ao serviço do FC Porto, contabilizando somente as competições nacionais. São números altos, mas dos veredictos dos três especialistas em arbitragem auscultados semanalmente por O JOGO também se extrai uma conclusão clara: no que toca aos jogos pelo FC Porto, só mesmo os dois penáltis assinalados no último domingo não tiveram unanimidade, uma vez que Jorge Coroado entendeu que o guarda-redes Bruno Varela não cometeu qualquer ação faltosa sobre Taremi, tanto no primeiro lance como no segundo.