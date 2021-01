Treinador do Grémio irritado com situação de Pepê: "Perguntem ao empresário"

Renato Gaúcho foi questionado sobre a quebra de rendimento do extremo e apontou o dedo ao agente do jogador.

Pepê é alvo do FC Porto e, de acordo com as mais recentes informações sobre o processo de uma possível transferência, só em julho é que os dragões deverão poder contar com os préstimos do extremo.

Por agora, o momento do jogador no Grémio está a dar que falar e motivou uma resposta sem rodeios de Renato Gaúcho, treinador do "tricolor", quando questionado sobre a quebra de forma do atacante, de 23 anos.

"Olhem, há certas coisas que eu converso com o presidente, com a Direção, trocamos ideias aqui dentro e procuramos resolver as coisas aqui, não adianta estar a expôr o que acontece no clube. Agora, podem é fazer essa pergunta ao empresário do Pepê. O Pepê estava a ajudar-nos, estava a fazer golos, a fazer grandes atuações. Aí, [o agente] começou a falar de várias propostas na Europa e deu no que deu. Essa pergunta tem de ser feita a ele", atirou o técnico brasileiro, visivelmente irritado com Adriano Spadotto, agente de Pepê.

O Grémio perdeu no domingo o dérbi de Porto Alegre frente ao rival Internacional, por 2-1, resultado que deixou os "gremistas" praticamente afastados da corrida pelo título do Brasileirão. Já o Internacional lidera a tabela classificativa, com 62 pontos, mais quatro do que o segundo posicionado, o São Paulo.

Já Pepê foi titular, sendo substituído aos 72 minuto de jogo.