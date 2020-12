Treinador do FC Porto confirma: Corona vai à Grécia

Jogador não treinou, mas está convocado para o embate com o Olympiacos. Conceição desmente poupanças. "Nem a feijões quero perder", afirma

O FC Porto vai à Grécia com o apuramento carimbado na Liga dos Campeões e com Corona. Sérgio Conceição não levantou muito o véu sobre o mexicano, que sofreu uma contusão na perna, mas leva-o a Atenas: "Não treinou, mas está convocado. Tem algumas limitações mas vai connosco.

Quando questionado sobre se o FC Porto alinharia de forma diferente por jogar fora e já com o apuramento conquistado, o técnico prometeu identidade e segurança: "É sempre importante ter solidez e consistência. Numa ou noutra situação, na segunda parte, não estivemos tão bem. Ganhámos por 2-0, mas não nos podemos expor, ainda por cima quando a equipa está confortável. É uma das coisas que a equipa tem de melhorar: perceber que tem de atacar estando bem posicionada para, na perda da bola, reagir no momento para não permitir ao adversário criar perigo."

Afirma ainda que o onze estará perto do habitual: "Não tenho essa necessidade, de dar minutos... Tenho de perceber quem está, física e emocionalmente, disponível para me dar garantias de fazer parte do melhor onze. Há jogadores com mais fadiga e com cartões, pelo que temos que estar atentos. É um jogo importante para nós. Quando o árbitro apita, não pensamos se estamos qualificados ou nos milhões. Nós nem a feijões gostamos de perder. Há esse jogo, há essa forma de o preparar, e vamos à Grécia para fazer o melhor, que é tentar conseguir a vitória. É um jogo de prestígio, o adversário está na luta para continuar na Europa. Os jogadores têm de perceber que todos os treinos são levados com muita exigência."

Conceição agradeceu ainda o facto de o FC Porto poder ter treinado no Olival: "Melhora muito termos tido essa oportunidade porque ganhámos um treino. Se treinássemos à tarde no estádio do adversário, há situações que outras pessoas podiam observar. Não seria igual."