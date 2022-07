Toni Martínez quer jogar mais e pediu ao FC Porto para sair

Avançado espanhol sente que tem pouco espaço com a permanência de Taremi e Evanilson. Atacante tentou sensibilizar Sérgio Conceição e os responsáveis da SAD portista para a necessidade de jogar com maior regularidade em 2022/23, para depois regressar ao clube muito mais forte.

Toni Martínez quer jogar com mais regularidade e já pediu ao FC Porto que lhe deixe sair. Segundo O JOGO apurou, o avançado espanhol procurou sensibilizar Sérgio Conceição e os responsáveis portistas para a necessidade de ter maior protagonismo, algo que, reconhece, neste momento apresenta-se bastante complicado, dada as presenças de Taremi e de Evanilson no plantel.

Mal terminou a época, Toni Martínez foi de férias convicto de que o iraniano ou o brasileiro poderiam deixar o FC Porto, o que lhe permitiria ganhar mais espaço no ataque dos campeões nacionais, mas a verdade é que, um mês depois, os dois atacantes mais utilizados por Sérgio Conceição continuam no clube e o mercado não deve trazer novidades nesse sentido. Aliás, Pinto da Costa já sublinhou que só admite perder jogadores do núcleo duro pela cláusula de rescisão. Por isso mesmo, o atacante de 25 anos entende que o melhor para a sua evolução é ser cedido a outro emblema.

Toni Martínez gosta do clube e da cidade, sente-se até um jogador muito acarinhado pela estrutura do clube e pelos companheiros, mas considera que o melhor para ambas as partes passa pelo empréstimo e nunca pela transferência a título definitivo, acreditando que dentro de um ano pode voltar muito mais forte ao FC Porto, nessa altura talvez já sem Taremi ou Evanilson, jogadores que têm muito mercado.

Certo é que interessados não faltam. Vários clubes já foram apontados ao espanhol, cujo futuro, caso Sérgio Conceição aceitar libertá-lo - o que não será fácil -, deverá passar pelo campeonato alemão, de onde tem recebido várias sondagens nas últimas semanas.

Um golo marcado na pré-época

Toni Martínez continua a demonstrar o elevado profissionalismo que lhe é reconhecido e está comprometido com a equipa, independentemente do que o futuro lhe reserva. Apesar de ver com bons olhos a possibilidade de deixar o FC Porto para jogar com mais regularidade, o avançado espanhol tem dado o seu melhor em todos os jogos nesta pré-temporada. Na contabilidade pessoal nestes quatro jogos que os campeões nacionais realizaram neste início de época, o ponta de lança soma um golo, marcado no triunfo, por 2-0, frente ao Vilafranquense, equipa da Liga SABSEG.