Toni Martínez pode ser surpresa na convocatória da seleção, dizem em Espanha

Avançado do FC Porto é seguido de perto pela equipa técnica liderada por Luis Enrique, garante o jornal "As".

Luis Enrique deverá aproveitar os jogos de preparação com Albânia e Islândia, agendados para 26 e 29 de março, para colocar à prova jogadores na seleção espanhola. De acordo com o jornal "As", Toni Martínez, avançado do FC Porto, poderá ser um deles.

Segundo as mesmas informações, o jogador do emblema azul e branco é um dos futebolistas espanhóis a serem seguidos de perto pela equipa técnica de "La Roja" e as mais recentes exibições do portista terão chamado a atenção do selecionador, podendo o avançado ser mesmo uma das surpresas da próxima convocatória.

Toni Martínez foi internacional espanhol em sub-17, sub-18 e sub-19, tendo também estado na pré-convocatória para os últimos Jogos Olímpicos.

Esta temporada, o avançado de 24 anos soma seis golos em 27 jogos disputados ao serviço do FC Porto.