Tomás Esteves perto do Reading, Nanú com vista para o Dragão

Movimentações de mercado no FC Porto.

Estes últimos dias de mercado prometem ser intensos no FC Porto. Com Alex Telles perto do Manchester United, um outro jogador está prestes a rumar a Inglaterra. Ao que O JOGO apurou, o lateral Tomás Esteves está perto de ser reforço do Reading, do segundo escalão, num quadro de empréstimo. O acordo entre as partes está bem encaminhado.

Na porta de entrada está Nanú, opção para terrenos mais adiantados ou defensivos no flanco direito. O jogador de 26 anos do Marítimo, que marcou um golo da vitória de ontem por 3-2 no Dragão, está na linha de sucessão, tal como O JOGO escreveu esta semana. As negociações avançaram nas últimas horas.