FC Porto de olho em reforço para o corredor de Manafá: há um alvo referenciado

O FC Porto está muito satisfeito com o rendimento de Manafá mas tem outro lateral direito identificado, com características até idênticas às dos atual titular. Nanú, do Marítimo, está bem referenciado e identificado como potencial reforço. O JOGO apurou que o jogador já sabe que agrada aos portistas e que estes podem partir para um negócio com o Marítimo no futuro, para ganharem uma nova opção, ainda por cima polivalente como... Manafá.

Os portistas têm no plantel Corona e Carraça para concorrer com o titular. Mas Conceição prefere o mexicano como extremo e o ex-Boavista não parece, para já, ter caído nas preferências do técnico, pois ainda nem no banco se sentou. A possibilidade de Alex Telles sair abre a porta a um novo lateral. Sérgio quer, naturalmente, um esquerdino de raiz. Mas Manafá pode ser uma solução de recurso e, nesse caso, faria sempre falta uma nova opção à direita.

De forma oficial, o único clube interessado no jogador é o Braga. Foi Carlos Pereira, o presidente do Marítimo, que o confirmou. Os arsenalistas apresentaram uma proposta muito abaixo do valor em que o Marítimo avalia o jogador, mas não desistiram. Marcelo Lipatin, agente do jogador, confirmou isso mesmo a O JOGO. "Ainda hoje [ontem] estive em Braga e falámos sobre o Nanú", afirmou. "O FC Porto? Não vou falar disso. Não confirmo. Desmentir? Não falo disso. Desculpem, mas só falo do Braga porque o presidente do Marítimo revelou e já não é segredo", despachou.

Nanú chegou ao Marítimo em 2015/16, depois de um ano cedido ao Gafanha pelo Beira-Mar. Começou pela equipa B e em 2018/19 assumiu-se finalmente na equipa principal. Foi, contudo, na época transata que saltou para a ribalta, especialmente por ter "destruído" o Benfica nos Barreiros com duas assistências para golo após jogadas individuais em velocidade. Com 26 anos, o lateral completou 35 jogos, marcou dois golos e fez outros quatro passes para golo além dos dois com o Benfica. A velocidade é só um dos pontos em comum com Manafá. A idade (26 anos), a nacionalidade (luso-guineense) e a naturalidade (nasceram a 40 quilómetros de distância) são outros.