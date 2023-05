Tomás Esteves lesionou-se em Itália e recupera no FC Porto

Lateral Tomás Esteves lesionou-se ao serviço do Pisa e só deve estar apto no início de agosto. Voltou à "base" com o futuro em aberto

Tomás Esteves voltou ao centro de treinos do Olival mais cedo do que seria de prever, segundo apurou O JOGO. O lateral-direito, emprestado pelo FC Porto ao Pisa no início da temporada, sofreu uma lesão no tendão do adutor da perna direita no jogo com o Frosinone, a 6 de maio e, uma vez que a época já terminou para o clube italiano, regressou à base para dar início ao processo de recuperação, que deverá estender-se até ao início de agosto. Como tal, o internacional sub-21 português é, desde já, carta fora do baralho de Rui Jorge para o Europeu da categoria, entre junho e julho.

É caso para dizer que o azar voltou a bater à porta de Tomás. Ao longo da época, o jogador formado nos dragões foi-se debatendo com outros problemas físicos, que o impediram de ter a regularidade desejada. Ainda assim, somou 1109 minutos no Pisa, distribuídos por 23 partidas, e o emblema transalpino até tentou avançar para a contratação definitiva, recebendo resposta negativa do FC Porto. A cláusula de compra estabelecida no acordo de cedência, estipulada em 5,5 milhões de euros, também não foi acionada, uma vez que só seria obrigatória caso o Pisa tivesse alcançado a promoção à Serie A, objetivo não concretizado (terminou no 11.º lugar da Serie B).

Perante este cenário, o foco de Tomás Esteves está virado para o restabelecimento total da lesão, que já lhe vai roubar grande parte da pré-temporada. Em simultâneo, o jovem defesa, de 21 anos, tem o futuro em aberto. O contrato que o liga ao FC Porto é válido até ao final de 2023/24 e a permanência no Dragão afigura-se como improvável, ainda que Tomás tenha aberto a porta a essa hipótese. "Acho que tenho condições para regressar ao FC Porto", afirmou, em março último.