Tomás Esteves: "Adeptos do Pisa são muito parecidos aos do FC Porto"

Lateral cedido pelo FC Porto ao Pisa, de Itália, compara a paixão dos adeptos dos dois clubes.

Emprestado pelo FC Porto ao Pisa, Tomás Esteves vislumbra parecenças no espírito dos adeptos dos dois clubes. Em entrevista aos canais oficiais do emblema da Serie B italiana, o lateral-direito traçou o paralelismo.

"[Os adeptos do Pisa] são muito apaixonados, como os adeptos do FC Porto. Nisso são muito parecidos", explicou o jovem jogador, que lembra as vitórias dos dragões sobre Bayern (2014/15) e Roma (2018/19) como as "mais marcantes" enquanto adepto azul e branco.

Tomás, recorde-se, encontra-se ao serviço dos sub-21 de Portugal e não fechou a porta a um regresso ao Dragão. "Se tenho condições para voltar ao FC Porto? Acho que sim, mas em junho logo se verá, agora estou focado na Seleção", afiançou.

A cedência ao Pisa inclui uma cláusula de compra de 5,5 M€ que será obrigatória em caso de subida à Serie A.