Tomás Esteves: a estreia, a mensagem nas redes sociais e a conta que vai em nove

Jovem lateral do FC Porto cumpriu o primeiro jogo na equipa principal na vitória por 3-0 frente ao Casa Pia, encontro da Taça da Liga.

Alcançado o terceiro golo do FC Porto, Sérgio Conceição não tardou a colocar em prática o plano de estrear mais um jogador da formação. Tomás Esteves entrou para o lugar de Manafá aos 75 minutos do encontro com o Casa Pia e quase precisou de um beliscão para confirmar o que lhe estava a acontecer. "Senti uma felicidade enorme. Há muito tempo que sonhava com este momento e fiquei muito feliz por me ter estreado. Era um sonho de criança jogar no clube do meu coração. Vou guardar esta camisola, claro", confessou, no final do jogo, o defesa de 17 anos e oito meses. Num momento emotivo, Tomás Esteves não hesitou nem um bocadinho quando lhe foi perguntado a quem dedicava a estreia na equipa profissional. "À minha mãe, pelo sacrifício que fez, tantas foram as vezes que me foi levar aos treinos. Um beijinho, mãe!", disse o lateral, que passou a ser o defesa mais jovem a estrear-se no FC Porto nos últimos 94 anos. Antes, só Temudo, em 1925, conseguira jogar na equipa principal ainda com menos idade.

Tomás Esteves viveu um momento único no Estádio Pina Manique e juntou-se a lista já considerável de jogadores da formação lançados por Sérgio Conceição. O camisola 2 foi o nono dragão a ser estreado pelo treinador. Já nesta temporada, Conceição estreou Romário Baró, Diogo Costa e Fábio Silva, isto depois de em 2017/18 ter lançado Diogo Dalot, Jorge Fernandes, André Pereira e ainda Bruno Costa, este num jogo em Liverpool, para a Champions. Já Diogo Leite fez o primeiro jogo pela equipa principal em 2018/19.

Quanto à análise da partida com o Casa Pia, Tomás Esteves falou em profissionalismo: "Acho que encarámos de forma séria o jogo, tal como o míster tinha pedido. Saímos daqui com o resultado pretendido, embora sabendo que temos de ganhar o último jogo para atingirmos o objetivo de chegar à final-four. E depois queremos ganhar a prova. O grupo vai ficar decidido no último jogo, com o Chaves. Vai ser complicado, mas espero uma equipa forte do FC Porto para trazer a vitória."

Mais tarde, Tomás Esteves escreveu uma mensagem nas redes sociais. "Muito feliz por a minha estreia oficial na equipa principal no meu clube de coração! Agradecer a toda a gente que tornou este sonho realidade! Continuar a trabalhar com a mesma ambição, alegria e paixão! Obrigado por todo o apoio recebido!", surge escrito no Instagram do lateral.