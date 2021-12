Declarações do treinador-adjunto, Vítor Bruno, após o Vizela-FC Porto (0-4), da 15ª jornada da Liga Bwin

Regresso de dois pontas-de-lança: "Dois pontas-de-lança em teoria, porque o Mehdi [Taremi] tem pisado zonas diferentes do campo de há uns tempos para cá. O Mehdi sentimos que a determinado momento começaram os holofotes todos em cima dele, com a ausência de golos, de assistências e começou a ficar um zoom muito forte em cima do Mehdi. O nosso treinador optou por retirá-lo da ação para ele ganhar alguma segurança, alguma paz de espírito e perceber que quando retornasse à equipa, ia fazer um jogo com a qualidade que ele faz."

A riqueza de Taremi: "O Mehdi percorre muitos espaços no campo, cria espaços para o colega, ataca espaço, joga dentro do bloco adversário, joga por fora e dá uma riqueza brutal do nosso jogo. Tem um radar na cabeça do qual raramente se desconexa. É importante que olhem para ele não só pelos números, mas pela influência que tem no nosso modelo."

Confortar Taremi: "O futebol é feito de erros e a condição do jogador é humana e ninguém está alheio ao erro. Não fazia sentido estar a castigar alguém que tenta fazer o melhor em prol da equipa. O golo não está a entrar, mas vai entrar quando menos se esperar e depois vai fazer três e quatro."