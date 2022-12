Taremi treina na segunda-feira e entra nas contas para o Chaves-FC Porto

Avançado apresenta-se no Olival bem a tempo de entrar nas opções de Sérgio Conceição para a visita a Chaves, onde deve ir para o banco.

Eliminado na terça-feira do Mundial do Catar, Taremi vai agora gozar alguns dias de descanso antes de se apresentar ao serviço no Olival, o que, de acordo com o que O JOGO apurou deve acontecer no início da próxima semana. Ou seja, bem a tempo de ainda integrar, pelo menos, três treinos de preparação para o encontro com o Chaves (dia 8, às 18 horas), da Taça da Liga.

Dado o desgaste acumulado no Catar, onde foi totalista nos três jogos da fase de grupos, Sérgio Conceição não o deverá usar de início, mas é bem provável que o leve para o banco, até porque depois do empate caseiro com o Mafra, os dragões estão obrigados a vencer em Trás-os-Montes.

Com dois golos [frente a Inglaterra] e uma assistência, Taremi despediu-se do Catar como a figura maior da sua seleção, num momento particularmente difícil para o país por causa de todos os problema políticos e, sobretudo, sociais. A seleção foi sempre uma voz ativa contra a repressão das mulheres no Irão - não cantaram, por exemplo, o hino antes da partida com a Inglaterra -, tendo sofrido diversas pressões por parte das autoridades. Para evitar qualquer tipo de problemas, Taremi não passará pelo seu país, viajando do Catar diretamente para Portugal.

Outro internacional do FC Porto que já tem as malas feitas para regressar a Portugal é Eustáquio. O Canadá despede-se hoje do Mundial - defronta Marrocos já sem hipóteses de apuramento - e o médio portista, que soma 126 minutos, não vai a jogo. Ontem não treinou com os companheiros devido à lesão na coxa esquerda sofrida no encontro com a Croácia e é poupado pelo selecionador dos "canucks".

Eustáquio regressará ao Porto para ser reavaliado pelo departamento médico dos dragões e muito dificilmente entrará nas contas de Sérgio Conceição para a visita a Chaves. Contudo, já deve estar operacional para a receção ao Vizela, da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.