Taremi tem mercado e turcos dizem que Jorge Jesus está interessado

SAD não fecha as portas ao iraniano, mas só vende acima dos 20 M€. Imprensa local apontou o avançado do FC Porto ao Fenerbahçe de Jorge Jesus, que não o quis no Benfica... Fair-play financeiro dos turcos não deve permitir chegar aos valores pedidos. Mas há concorrência.

A pouco mais de um mês de completar 30 anos, Taremi tem neste mercado de verão, provavelmente, a derradeira oportunidade para se mudar para outro campeonato e a verdade é que há sondagens e clubes interessados, aos quais a SAD azul e branca responde apontando para os 20 milhões de euros. O FC Porto não fecha a porta de saída ao avançado iraniano, precisamente por admitir que esta pode ser a idade ideal para o vender, mas não irá facilitar até porque sabe que a continuidade de Taremi é a garantia de golos em 2022/23.

Alguns emblemas ingleses e franceses já perguntaram por Medhi, mas sem avanços formais. Ontem, porém, o jogador foi associado ao Fenerbahçe de Jorge Jesus. De acordo com a Imprensa local, o emblema de Istambul estaria a tentar a cedência com uma cláusula obrigatória de compra no final da próxima temporada, que rondaria os tais 20 milhões de euros que os portistas pretendem encaixar. Esta solução visaria contornar os problemas de fair-play financeiro que o clube de Istambul enfrenta.

Jorge Jesus, curiosamente, terá vetado Taremi no Benfica [de acordo com escutas a Tiago Pinto no processo "cartão vermelho"], na altura em que este se mudou do Rio Ave para o FC Porto. Agora, a televisão "A Sport" diz que o treinador pediu o avançado à direção do seu novo clube e esta já terá batido à porta da SAD azul e branca. Jesus, que começa hoje a pré-temporada no Fenerbahçe, admitiu que pretende contratar em Portugal e até já terá garantido o brasileiro Lincoln, do Santa Clara, que estava referenciado pelos dragões.

Taremi, refira-se, terminou ontem oficialmente a temporada de 2021/22 sendo titular (ficou em branco) na derrota do Irão diante da Argélia (1-2), que se disputou no Catar. Foi o único encontro que os iranianos conseguiram fazer nestas duas semanas de datas FIFA depois de verem cancelados os encontros com o Canadá e Equador. O goleador portista - terminou 2021/22 com 26 golos e 16 assistências - vai agora regressar ao seu país para gozar férias. Se não houver novidades de mercado para os seus lados, no dia 6 de julho apresenta-se no Olival para preparar a nova temporada.