Taremi surpreende jovem adepto que lhe pediu a camisola no Dragão

Lawrence tentou que o avançado iraniano lhe desse a camisola no dia dos festejos de campeão, sem sucesso

Mehdi Taremi surpreendeu esta terça-feira um jovem adepto, após deixar-lhe uma camisola autografada na embaixada iraniana, em Lisboa.

Segundo conta Morteza Jami, embaixador, através de uma publicação no Twitter, Lawrence, adepto portista e do avançado, marcou presença no Estádio do Dragão no sábado, dia dos festejos de campeão do FC Porto, tendo pedido a camisola de Taremi, sem sucesso.

Ora, esta terça-feira, o jovem residente em Lisboa dirigiu-se à embaixada iraniana na companhia do avô e para o espanto de ambos, o dianteiro deixou-lhe uma camisola autografada.