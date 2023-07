Taremi sem pressa de sair do FC Porto e com bilhete tirado para a Invicta

Italianos insistem no Milan como um possível destino, mas o avançado não tem qualquer pressa em sair. Iraniano chegará dentro de uma semana para se juntar aos trabalhos de pré-época dos dragões. Condição de jogador não comunitário atrapalha contas dos "rossoneri" no mercado. Morata leva vantagem...

É com a mesma frieza com que encara os guarda-redes que Taremi vai recebendo as notícias, quase diárias, do interesse de clubes com maior capacidade económica do que o FC Porto em contratá-lo. O avançado ainda se encontra a gozar férias na cidade de Bushehr e fontes que lhe são próximas garantiram a O JOGO que não está minimamente preocupado com as questões relacionadas com o mercado. Por muito que nomes como o do Milan, do Manchester United ou do Arsenal sejam tentadores do plano desportivo, por lutarem por títulos e disputarem a Liga dos Campeões, o internacional iraniano não tem pressa em sair do Dragão, onde se sente realizado neste capítulo. De resto, Mehdi até já tem viagem marcada para regressar a Portugal no próximo fim de semana, a fim de se juntar aos trabalhos de pré-temporada dos azuis e brancos.

Mesmo assim, em Itália diz-se que o Milan já entrou em contacto com Taremi para perceber se este quer mudar-se para Itália. Escreve a "Gazzetta dello Sport" que o iraniano está no mesmo patamar de importância de Álvaro Morata (Atlético de Madrid), mas que o estatuto de não comunitário prejudica um pouco as contas dos "rossoneri", que veriam preenchidas todas as vagas para esses jogadores. Com isso, ficariam impossibilitados de avançar para Chukwueze (Villarreal) e teriam de virar-se para Isaksen (Midtjylland). Além disso, o valor pedido pelos portistas (mais de 20 M€) não é o mais convidativo. E até alguém o atingir, Taremi manter-se-á tranquilo e concentrado no último ano de contrato com os dragões.