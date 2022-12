Taremi: porta de saída fechada e renovação para discutir

Desejo de Pinto da Costa é de renovar o contrato ao avançado iraniano.

Os golos de Taremi ao longo de 2022, não apenas ao serviço do FC Porto mas também no Mundial pelo Irão, mantêm os clubes interessados atentos.

Pinto da Costa já recusou algumas ofertas no passado e a vontade de manter as portas fechadas à saída do goleador no mercado de janeiro mantém-se.

Aliás, o desejo do líder portista é de renovar o contrato a Medhi, como O JOGO revelou em tempo oportuno, e as conversas nesse sentido vão continuar em 2023.