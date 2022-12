Taremi levou a pressão alta do FC Porto ao Catar

Este dado reflete uma das imagens de marca do FC Porto, a pressão alta e constante ao portador da bola

O Mundial'2022 acabou na fase de grupos para o Irão, mas Mehdi Taremi ainda surge com algum destaque num capítulo. Falamos dos jogadores que mais vezes aplicaram pressões defensivas, ou seja, pelos critérios da FIFA, ações de um jogador sem bola para encurtar o espaço a um adversário que a tem ou está em vias de a receber.

A análise foi feita pela empresa "Venn Analysis" e coloca o avançado do FC Porto no oitavo lugar na média por 90 minutos: 58 tentativas. Todos os outros jogadores com registos superiores foram, pelo menos, até aos oitavos de final, numa tabela liderada pelo japonês Daizen Maeda, com 89.

Seis lugares abaixo de Mehdi surge o melhor português da lista, Bernardo Silva, com 55.

Este dado reflete uma das imagens de marca do FC Porto, a pressão alta e constante ao portador da bola, que Taremi levou consigo para o Catar.