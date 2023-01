Taremi imune: "Sou criticado, mas já estou habituado. Não me importo"

ENTREVISTA, PARTE III - Taremi mostra-se imune à discussão externa que o rodeia e garante foco único no trabalho que realiza de azul e branco.

O instinto felino de Taremi não lhe traz só alegrias. Muitas vezes, o avançado é tema de conversa e também não falta quem lhe teça críticas, principalmente quando o assunto são as grandes penalidades.

"As críticas são normais quando jogas num clube como o FC Porto. Às vezes és atacado. Depende do momento em que estás e se é um momento importante para os rivais", atira o goleador, que deixa a garantia de imunidade nesse capítulo. "Sou criticado, mas já estou habituado. Por mim tudo bem, não me importo. Continuo a fazer o meu trabalho", garante.

No plano coletivo, Mehdi considera que as conquistas do FC Porto nem sempre são devidamente valorizadas. "Ainda na época passada fizemos um trabalho incrível, jogámos bom futebol... Por vezes sinto isso, sim", remata o camisola 9 dos azuis e brancos.