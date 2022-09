Taremi impávido perante o ruído: "Não acho que o vá influenciar minimamente"

No sábado, numa transmissão da Eleven Sports da World Padel Tour, um narrador enalteceu a honestidade de um atleta com a nota de que "não há Taremis aqui".

O nome de Mehdi Taremi voltou a passar pela narração de outra modalidade que não o futebol, e de uma forma muito pouco abonatória, relançando o jogador do FC Porto para a discussão. No sábado, numa transmissão da Eleven Sports da World Padel Tour, um narrador enalteceu a honestidade de um atleta com a nota de que "não há Taremis aqui".

Vítor Bruno, treinador adjunto dos dragões, mostrou-se "incrédulo" com o que considerou um "triste episódio" e lembrou que o avançado já trabalhara com dois técnicos portugueses, Carlos Carvalhal, no Rio Ave, e Carlos Queiroz, na seleção do Irão: "Ambos são unânimes em destacar as suas qualidades humanas e profissionais."