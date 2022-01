O Titan Sports elegeu Taremi, avançado do FC Porto, como o terceiro melhor futebolista da Ásia no ano de 2021.

Os Asian Golden Globe Awards já têm "dono" e Mehdi Taremi, avançado iraniano do FC Porto, foi eleito o terceiro melhor futebolista de 2021, num prémio entregue pelo jornal chinês Titan Sports.

O primeiro lugar foi para Son, sul-coreano que representa o Tottenham, e no segundo posto ficou Sardar Azmoun, iraniano que defende as cores do Zenit.