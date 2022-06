Taremi fecha o onze do ano na Liga Bwin: recorde todos os eleitos

Avançado iraniano eleito numa votação da Liga junto de treinadores e capitães da prova.

Mehdi Taremi, nome divulgado esta terça-feira, é o jogador que fecha o onze do ano na Liga Bwin, numa votação junto de treinadores e capitães da competição. O internacional iraniano fez 20 golos e 11 assistências em 2613 minutos totalizados ao serviço do FC Porto.

Taremi recebeu ainda cinco distinções de Homem do Jogo Liga Portugal Bwin, cotando-se como um dos mais influentes jogadores de Conceição num percurso que terminou com a conquista do 30.º título de campeão nacional por parte do clube azul e branco.

O melhor onze da Liga Bwin é assim composto por Diogo Costa (FC Porto), Porro (Sporting), Mbemba (FC Porto), Pepe (FC Porto) e Matheus Reis (Sporting); Vitinha (FC Porto), Otávio (FC Porto) e Matheus Nunes (Sporting); Darwin (Benfica), Taremi (FC Porto) e Ricardo Horta (Braga).