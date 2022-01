Taremi está a viver uma autêntica odisseia para chegar ao Irão

O jogador do FC Porto tinha viagem marcada para Istambul, onde faria a ligação para o país natal, mas as condições climatéricas alteraram os planos.

A chegada de Mehdi Taremi ao Irão, onde se vai juntar à concentração da seleção iraniana, não está a ser uma aventura fácil. E, até ao momento, ainda não se concretizou. O avançado do FC Porto tinha viagem marcada para Istambul, onde faria escala, e daí seguiria para Teerão. No entanto, as condições climatéricas que se fazem sentir na Turquia alteraram os planos.

O nevão que se abateu sobre Istambul forçou um desvio para Dalaman, uma cidade a 760 quilómetros do destino inicial. Estava tanto frio que os passageiros nem se atreveram a sair do aparelho. Desta forma, o futebolista dos dragões está "preso" na Turquia, enquanto aguarda solução.

A Federação iraniana está a tentar resolver a situação, através de um voo fretado que faça Taremi chegar finalmente a Teerão, mas o avançado não deve conseguir participar no treino desta terça-feira.

Entretanto, sabe-se que Taremi ainda está retido em Dalaman e, segundo a Imprensa iraniana, começa a estar em risco a presença no jogo de quinta-feira. Nem sequer é possível ao dianteiro ir de autocarro de Dalaman para Istambul.

De recordar que o Irão defronta o Iraque, na quinta-feira, e os Emirados Árabes Unidos, na terça, 1 de fevereiro.

Notícia atualizada às 13h30